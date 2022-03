Bomba nucleare, quanto ci metterebbe la Russia ad azionarla? Putin, Gerasimov e Shoigu: ecco i tre che hanno i codici e i 10 minuti per sganciarla

Nella situation room di Mosca la parola guerra atomica è stata pronunciata più volte negli ultimi giorni. Più come arma di minaccia, che come strategia reale (per il momento). Valdimir Putin - che vuole riportare l'Ucraina sotto l'influenza del Cremlino ma non vuole governare sulle macerie - e il suo ministro degli Esteri Sergej Lavrov ne hanno parlato apertamente, per scoraggiare le reazioni dell'Occidente.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati