Nucleare, la Corea del Nord smantella un impianto. Trump esulta sui social

Martedì 24 Luglio 2018, 18:19

NEW YORK - Arrogante, prepotente, sfacciato, provocatore e prevaricatore. C’è però un “però” gigantesco: e se il metodo Trump stesse funzionando?La Corea del Nord ha iniziato a smantellare un impianto in cui vengono testati i motori che alimentano quegli stessi missili balistici che, soltanto pochi mesi fa, avevano fatto tremare le pareti della diplomazia mondiale.In altre parole, se la notizia diffusa dagli autorevoli analisti di 38 North fosse confermata, si tratterebbe del primo vero passo di Kim Jong-un e dei suoi lungo il sentiero della denuclearizzazione. Un passo concordato, tra strette di mano e sorrisi che hanno già fatto la storia, in quel di Singapore. Potenzialmente, dunque, l’ennesima promessa mantenuta firmata Donald Trump.Il tycoon esulta prima ancora che le immagini satellitari vengano sottoposte a verifiche più approfondite. E lo fa a modo suo, come al solito via Twitter.«Non un solo missile è stato lanciato dalla Corea del Nord negli ultimi 9 mesi. Parimenti, nessun test nucleare. Il Giappone è felice, l’Asia intera è felice». In un’atmosfera politico-digitale che dipinge come idilliaca, non perde però occasione per muovere la consueta stoccata ai nemici dell’informazione. «Il sistema delle “Fake News” sta dicendo, senza neanche interpellarmi (sempre fonti anonime), che io sarei arrabbiato perché non si starebbe procedendo in maniera sufficientemente spedita. Falso, sono molto felice!».Cantare vittoria un po’ a prescindere è divenuto oramai un metodo. Un metodo che tuttavia pare stia funzionando per davvero. Nella forma, considerato che la sua base elettorale (nonostante qualche borbottìo dei conservatori più puri) sembra tenere, eccome. E nella sostanza, tenuto conto di risultati che, proprio come questo, The Donald potrebbe essere riuscito a portare a casa.Il suo alzare la voce, insomma, non soltanto piace ai suoi che puntualmente si ricompattano ad ogni annuncio e ad ogni cinguettio in caps-lock. Ma rischia di produrre addirittura degli effetti concreti.Sia chiaro: Kim non ha ancora nemmeno iniziato a mettere le mani sull’arsenale nordcoreano. La strada è lunga, tortuosa e in salita. Nonché soggetta a migliaia di possibili scossoni, legati in primis al carattere irascibile dei due protagonisti di una vicenda politica e personale degna di un copione hollywoodiano.C’è da prendere atto, però, che in tanti anni l’Occidente più estremo e l’Oriente più estremo non erano mai apparsi così vicini.