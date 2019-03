Nuova Zelanda, identificate le prime due vittime. «Dovevo essere con mio padre: salvo per un ritardo»

Ci sono bambini tra le vittime e i feriti. A dichiararlo è stata la premier neozelandese, Jacinda Ardern. «È chiaro che bambini piccoli sono stati coinvolti in questo orrendo attacco», ha affermato parlando con i giornalisti. «Tra i feriti ci sono bambini come anziani. Ci sono uomini, donne e bambini. Loro sono tra gli uccisi e i feriti». La premier ha anche lodato il coraggio di due agenti di polizia che hanno arrestato il sospetto, armato e «assolutamente intenzionato a portare avanti il suo attacco».

Identificate le prime due delle 49 vittime dell'attentato a due moschee a Christchurch, in. Si tratta diun afghano emigrato nel Paese con i suoi due figli nel 1977, e, un rifugiato siriano che invece era arrivato con la famiglia solo qualche mese fa.Il nome di Haji è stato rivelato ai media da uno dei figli,, che avrebbe dovuto partecipare alla preghiera del Venerdì con il padre ma è arrivato dieci minuti dopo di lui e ha trovato la moschea sotto attacco. Intanto le autorità sanitarie di Christchurch hanno fatto sapere che sette feriti sono stati dimessi dall'ospedale, altri 39 stanno ricevendo le cure necessarie per ferite da arme da fuoco e 11 sono ancora in terapia intensiva.