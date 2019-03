Nuova Zelanda, un sopravvissuto della strage posta un video dall'ospedale: «Pregate per me e mia figlia»

Faceboo

Sabato 16 Marzo 2019, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2019 10:36

«Scusate se non ho risposto ai vostri messaggi e alle vostre chiamate, sono molto stanco»., barbiere originario della Giordania, è uno dei superstiti della. È stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da quattro proiettili, due nella schiena, uno nella pancia e uno al piede. E proprio dal letto d'ospedale ha registrato il videomessaggio, condiviso su, per rassicurare tutti i suoi amici, dicendo loro che è sopravvissuto. E chiedendo di pregare per la figlia Allen, anche lei ferita, colpita da tre proiettili, e ricoverata in ospedale.ha detto Wasseim, che si era trasferito a Christchurchsi, in Nuova Zelanda, cinque anni fa, per garantire un futuro migliore ai suoi figli.E conclude: «Mi dispiace di non aver risposto ai vostri messaggi e alle vostre chiamate, ma in questo momento non sono in grado di farlo. Grazie per il vostro sostegno e per il vostro aiuto,