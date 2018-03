Contatto Corea del Nord-Svezia: si lavora al summit Kim-Trump

Giovedì 15 Marzo 2018, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 16:55

NEW YORK - Il ministro degli Esteri nordcoreano vola a Stoccolma con gli Stati Uniti alla finestra, ad osservare da lontano. Una due giorni di visita ufficiale quella di Ri Yong Ho che, atteso dalla sua omologa svedese Margot Wallstrom, arriva in Europa per discutere di «responsabilità consolari» tra Pyongyang e dintorni.Questo almeno nella forma.La Svezia, infatti, cura e rappresenta gli interessi di Stati Uniti, Canada e Australia in Corea del Nord, Paese che non ospita nessuna delle tre ambasciate in questione.Nella sostanza, però, le cose stanno in maniera ben diversa.Il viaggio del numero uno della diplomazia nordcoreana è la prima mossa del regime all’indomani dell’annuncio di un ipotetico ed epocale incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump. Ed è esattamente a questo che si lavorerà nelle prossime ore. Con la Svezia che, peraltro, potrebbe essere proprio il teatro prescelto per la storica stretta di mano promessa dal tycoon una settimana fa.Le premesse non sono certo delle più semplici. Per quanto la mano tesa del dittatore orientale (da cui di fatto è partito l’invito) sia stata apprezzata tra le mura della Casa Bianca, Ri Yong Ho viene ricordato a queste latitudini per alcune uscite caratterizzate da toni a dir poco scomposti. Tanto per ricordarne un paio, alcuni mesi fa aveva dato a Trump del «pazzoide» e del «disturbato mentale», mentre aveva bollato le sue parole come un «latrato di cane».Insomma, di lavoro da fare per sanare la frattura ce n’è e ce n’è tanto. Ma, almeno in questa fase, c’è anche tutto l’interesse da entrambe le parti a far sì che i due leader si siedano a discutere l’uno di fronte all’altro.Trump punta a mostrare un profilo più rassicurante di sé. Oltre che, come di consueto, ad allontanare i riflettori dell’attenzione mediatica dalle sue beghe interne.Kim invece, dal canto suo, prova a normalizzare perlomeno in chiave estetica l’immagine di un Paese, sì orgoglioso, ma ridotto alla fame ed oramai in ginocchio.