Mamma e neonato salvi grazie all'atto eroico di un uomo

Domenica 27 Gennaio 2019, 15:17

Li Gang, un trasportatore di latte cinese, ha salvato con la sua destrezza un bambino in fasce e sua madre che in bilico sulla finestra stavano scappando da un incendio che si era sviluppato nella loro abitazione posta al terzo piano, nella provincia di Heilongjiang, nel nord est della Cina.Mentre Li stava facendo il suo giro quotidiano delle consegne in un supermercato, una donna è entrata nel negozio nel disperato tentativo di spiegare che una mamma era in bilico su una finestra con il suo piccolo tra le braccia, per scappare dalle fiamme che si erano sviluppate nella loro casa. Li è intervenuto immediatamente, portando il suo aiuto.Usando il suo camion come una scala, Gang Li è salito sul balcone al secondo piano, avvicinandosi il più possibile alla donna, che ha srotolato la coperta dove teneva avvolto il suo bambino, facendolo cadere tra le braccia di Li, che con grande equilibrio è riuscito ad afferrarlo.Dopo aver messo in salvo il bambino, gli uomini hanno aiutato anche la donna, Wang Zhimin, che secondo i media locali, ha espresso tutta la sua gratitudine per agli uomini che hanno rischiato la propria vitaper aiutare lei e suo figlio.