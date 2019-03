Adolescente accoltella a morte la mamma per vendicare l'uccisione del loro cane

Sabato 23 Marzo 2019, 14:28

In Cina, un adolescente di 13 anni ha ucciso la madre a coltellate per vendicarsi dopo che la donna aveva messo fine alla vita del cane del ragazzo in sua presenza. Il tragico episodio si è svolto nella loro abitazione nella contea di Jianhu, come riporta il South China Morning Post. ​Dopo l'omicidio, il minorenne si è nascosto per più di un giorno in un ristorante aperto 24 ore, dove è stato infine arrestato.Dopo la colluttazione, il ragazzo, identificato come Shao Fuming, si è rifugiato in un ristorante aperto 24 ore su 24, dove gli agenti della polizia lo hanno trovato. La madre, invece, identificata come Yang Yan, aveva ucciso il cane di famiglia nel tentativo di disciplinare il figlio, secondo quanto raccontato dai media locali. «Shao era insoddisfatto dei metodi disciplinari di Yang e c'è stato un feroce conflitto trai due che si è concluso con la morte di Yang», ha riferito la polizia locale, citata dal Daily Mail.Secondo le leggi della Cina, i minori di 14 anni non possono essere considerati penalmente responsabili. Quelli tra i 14 ei 16 anni possono essere, invece, arrestati e accusati di crimini come omicidio, rapina e stupro.