Cane piange disperatamente per l'incendio che ha distrutto la sua casa

La toccante immagine di un cane di nome Manchas che piange disperato per l'incendio che ha mandato in fumo la sua casa è stata documentata da un testimone che ha catturato l'accaduto. Il video, le cui immagini, hanno impressionato molto gli internauti, è stato pubblicato su youtube e in breve tempo è diventato virale.



Il drammatico episodio è accaduto nella città messicana di Tlaquepaque, Jalisco, quando alcuni sconosciuti hanno dato fuoco a diverse botteghe di artigiani, una delle quali abitata anche dal cane, secondo quanto raccontato da Radio W México. In totale, sono state bruciate 25 strutture, lasciando decine di famiglie senza casa e senza lavoro.







I testimoni dell'incidente hanno raccontato di aver visto questo cane tra le ceneri, che piangeva per la perdita della sua casa e cercava di entrare facendosi spazio tra i vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA