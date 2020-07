Tifosi non rispettano il distanziamento sociale: finale della Coppa danese sospesa per 15 minuti

Bragende flot af AaB's fans. Til pokalfinale med kulturministeren som tilskuer, og så gør de sådan her? Det skal nok få flere tilskuere til kampene fremover... 😨 #pokalfinale #aab pic.twitter.com/UjnHW0WSfi — Peter Christiansen (@bifforever) July 1, 2020

Copy CodeLa finale dellagiocata da AaB e SonderjyskE, è stata interrotta per 15 minuti.L'arbitro ha deciso di interrompere la partita perché diversi tifosi non rispettavano il distanziamento sociale, una misura determinante per impedire la diffusione del Covid-19, secondo quanto ha riferito la polizia locale.Mezz'ora dopo il primo tempo, l'arbitro ha sospeso l'incontro poiché i fan dell'AaB erano molto vicini e ignoravano le richieste delle guardie di sicurezza, della squadra arbitrale e della squadra tecnica di stare ai loro posti.Il gioco è ripreso dopo che la polizia ha cacciato dallo stadio circa 50 tifosi.La partita si è conclusa con la vittoria per 2 a 0 del SonderjyskE.Le autorità danesi hanno permesso di giocare quella finale con un massimo di 1.914 spettatori, quando fino a questa settimana le partite di calcio prevedevano un massimo di 500 persone.Inoltre, diversi tifosi dell'AaB sono stati arrestati prima della partita per aver provocato disordini nei pressi dello stadio.