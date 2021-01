Infermiera che lavora in un'unità Covid-19 vince un milione di dollari alla lotteria

Terri Watkins, un'infermiera del North Carolina, USA, che lavora in un'unità Covid-19, ha vinto un milione di dollari alla lotteria.

La donna ha affermato che all'inizio ha stentato a credere che fosse lei la vincitrice del premio e che la notizia le è stata comunicata telefonicamente. «Pensavo fosse una truffa. Anzi, mi sono persino arrabbiata», ha confessato la fortunata, scelta tra oltre 513.000 partecipanti all'estrazione finale per la seconda chance della Education Lottery, secondo quanto riferito dai media locali.

La vincitrice ha avuto la possibilità di scegliere come ricevere il premio, se in un'unica soluzione di 424.500 dollari, importo rimanente dopo aver pagato tutte le tasse, o con un pagamento annuale di 50.000 dollari per i prossimi 20 anni. Watkins ha scelto la prima opzione, ma non ha ancora deciso come spenderà la somma vinta.

L'infermiera ha detto di sentirsi molto grata e benedetta, soprattutto dopo quello che sta vivendo in ospedale.

