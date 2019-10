NY, la cucina italiana alla conquista degli Usa. L’entusiasmo del direttore Maddalena Fossati

Giovedì 10 Ottobre 2019, 16:21

NEW YORK - La Cucina Italiana compie 90 anni, li celebra sbarcando nel cuore pulsante della Grande Mela e diventa oggi un marchio globale.Il mensile di cucina firmato Condé Nast, il più autorevole dell’intero scenario nostrano, è pronto per una nuova e prestigiosa sfida: quella del colossale mercato statunitense.Enogastronomia, abitudini alimentari, ma in particolare tutto il bello e tutto il buono che l’Italia ha da offrire all’America e al mondo intero.Con un pubblico già vasto, stimato attorno ai 7 milioni di lettori, La Cucina Italia è pronta a fare un ulteriore grande salto. E dà appuntamento al 10 ottobre ad addetti ai lavori e ad amici, in quel di New York tra le mura di Eataly Flatiron, per il lancio della rivista trimestrale in lingua inglese.Più di 100 ricette pensate per il mercato americano: da quelle della nonna reinterpretate in chiave contemporanea ai dolci regionali.Dai piatti tradizionali made in Italy ai viaggi enogastronomici.Dagli abbinamenti inaspettati, come quello tra vino e pizza, fino ai panettoni gastronomici pensati per le feste ma in versione vegan.A tutto questo si aggiunge una newsletter geolocalizzata settimanale per essere sempre aggiornati sulle aperture di nuovi ristoranti italiani, sugli eventi di food e wine tasting, e sulle ricette dei piatti tipici della cucina italiana preparati da famosi chef americani.«È per noi una grande soddisfazione poter esportare nel mondo il nostro concetto di convivio e dare vita a un modello di sviluppo editoriale unico nel suo genere» dice Maddalena Fossati, direttore de La Cucina Italiana e de La Cucina Italiana International.Grazie alla direzione strategica e operativa della sede italiana di Condé Nast, La Cucina Italiana esporta negli Stati Uniti la sua visione nazionale della tavola e della cultura enogastronomica, puntando a diventare il riferimento assoluto dell’autentica cucina di casa nostra.La Cucina Italia è già presente in Italia, Repubblica Ceca, Turchia e Serbia.