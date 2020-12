Covid Usa: Obama, Bush e Clinton pronti a vaccinarsi in diretta tv

Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si sono offerti volontari per promuovere la campagna di vaccinazione contro il coronavirus, una volta che il vaccino sarà approvato, per convincere l'opinione pubblica sull'importanza di vaccinarsi.

APPROFONDIMENTI MACROECONOMIA Stati Uniti, domande disoccupazione calano più del previsto L'INDICAZIONE Vaccino Covid, Oms: «I Paesi scelgano chi vaccinare per primo.... USA Pompeo invita 900 persone alla festa di Natale: violate regole anti... MONDO New York città fantasma: «Peggio di un uragano, il vero...

​A dare la notizia della disponibilità di Bush e Clinton è stata la Cnn. Obama, in un'intervista a SiriusXM, ha detto «Se Fauci - direttore dell'Istituto nazionale di malattie infettive e componente della task force della Casa Bianca sul coronavirus - dice che il vaccino è sicuro io gli credo e lo farò assolutamente».

Former Presidents Barack Obama, George W. Bush and Bill Clinton are volunteering to get their Covid-19 vaccines on camera to promote public confidence in the vaccine's safety once the US Food and Drug Administration authorizes one https://t.co/wjhlGoJOVj

— CNN (@CNN) December 3, 2020