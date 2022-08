Si sveglia con l'occhio gonfio e fa una scoperta choc: «Una scena da film horror»

Pensava di essere stata morsa da un insetto, invece l'insetto ce l'aveva sotto la pelle. La storia horror arriva da Liverpool, nel Regno Unito. Louise Edwards, di 34 anni, si è svegliata lo scorso 22 luglio con una brutta sorpresa sulla palpebra. La donna si è ritrovata di punto in bianco con un occhio gonfio, che ha provato a lenire con alcune medicine, evidentemente inefficaci. Dopo giorni, nei quali si era convinta che il gonfiore sarebbe sparito, la situazione è peggiorata.

Il parassita nell'occhio, cosa è successo

Visitata al Royal Liverpool Hospital, è stata mandata a casa con alcuni antibiotici. La ferita però ha continuato a ingrandirsi, così ha provato con un rimedio "casalingo". Consigliata da una vicina di casa, si è versata sull'occhio dell'acqua bollente e ha avvertito «una sensazione di scoppio», poi «una sorta di parassita con le gambe ha cominciato a strisciarle via dalla faccia», le sue parole al Liverpool Echo. «È stato il dolore più grande che ho mai provato», ha detto Louise. Dopo aver estratto il parassita si è recata in ospedale, dove l'infermiera che l'ha visitata ha raccontato che sembrava uscito da «un film con alieni». Sui social un utente ha commentato: «Sembra un film horror». La donna non ha idea di come può averlo preso, ma ha raccontato di essere stata in Turchia il mese precedente. Un altro medico la visiterà per provare a capire cosa si era annidato nel suo occhio.

