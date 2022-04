Odessa, scatta il coprifuoco aspettando l'attacco: «Ma noi restiamo qui». Paura per l'offensiva russa dalla Transnistria

Nell’attesa della grande offensiva dell’esercito di Putin, Odessa si è fermata per un giorno. Il coprifuoco, che normalmente comincia alle 21, è durato per 24 ore. Vietato uscire per strada. L’esercito russo, in realtà, nelle ultime settimane è arretrato. Ha frenato la spinta sulla vicina Mykolaiv, un’ottantina di chilometri a Est da Odessa, e si è raccolto a Kherson. Allo stesso tempo, però, periodicamente ci sono allarmi ed esplosioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati