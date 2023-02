​Ohio, il disastro del treno deragliato e le paure per le sostanze tossiche rilasciate. Sui social: «È come Chernobyl». Cosa sappiamo

Un treno deragliato scatena il panico negli Usa. All'inizio di febbraio, un convoglio che trasportava sostanze chimiche, è deragliato nello stato americano provocando un enorme incendio nell'East Palestine, un villaggio in Ohio. Temendo una grave esplosione, le autorità hanno subito evacuato la zona e effettuato un rilascio controllato di fumi tossici per neutralizzare il carico in fiamme. I residenti sono preoccupatissimi e lo dimostrano i milioni di tweet (alcuni di questi cospirazionisti, a dire il vero) di chi teme per la propria salute per gli effetti di quei fumi.

«Ohio la nuova Chernobyl»

Ma cosa è successo? Intorno alle 21:00 ora locale del 3 febbraio, un treno è deragliato a East Palestine, Ohio, un villaggio di circa 4.700 abitanti a circa 50 miglia a nord-ovest di Pittsburgh. Circa 50 dei 150 vagoni del treno sono usciti dai binari lungo il percorso da Madison, Illinois, a Conway, Pennsylvania. Il treno, gestito dalla Norfolk Southern, trasportava sostanze chimiche e materiali combustibili, come il cloruro di vinile, un gas infiammabile tossico, che ha destato infatti la massima preoccupazione per gli investigatori. Da lì è scoppiato un enorme incendio, provocando un denso fumo nel cielo e sopra la città. Ai residenti su entrambi i lati del confine tra Ohio e Pennsylvania è stato ordinato di evacuare la zona.

THREAD: Photos, videos, and news reports about the train derailment and toxic chemical release in East Palestine, Ohio.



This may be the largest environmental disaster in U.S. history.



🧵👇 pic.twitter.com/0qgtdpN7fQ — kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) February 13, 2023

I danni all'ambiente

Il deragliamento ha suscitato preoccupazioni per l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua. Il 10 febbraio, l'EPA (Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente) ha affermato che circa 20 vagoni ferroviari trasportavano materiali pericolosi. Sostanze chimiche tra cui cloruro di vinile e butilacrilato sono state rilasciate nell'aria, nel suolo e nelle acque. Il 12 febbraio, l'EPA, dopo aver monitorato l'aria, ha affermato di non aver rilevato contaminanti a «livelli preoccupanti», sebbene i residenti possano ancora sentire gli odori delle sostanze.

L'8 febbraio, l'ufficio del governatore ha dichiarato che ai residenti è stato permesso di tornare a casa, dopo che i campioni di qualità dell'aria hanno misurato i contaminanti al di sotto dei livelli di preoccupazione. Non ci sono state segnalazioni di feriti o morti a causa del deragliamento, ma negli Usa in milioni si chiedono quanto sia sicura l'area. Sui social media, alcuni residenti hanno affermato che pesci e rane stavano morendo nei ruscelli locali. Alcuni hanno condiviso immagini di animali morti o hanno affermato di aver sentito odori chimici in giro per la città. Oltre a questo si aggiunge l'arresto di un giornalista durante una conferenza stampa sul deragliamento che ha portato a critiche online sulla risposta delle forze dell'ordine, accusate di voler insabbiare quanto successo. I residenti nel frattempo si sono lamentati di mal di testa e malessere dopo il deragliamento. Una causa federale intentata da due residenti della Pennsylvania sta cercando di costringere Norfolk Southern a istituire un monitoraggio sanitario per i residenti in entrambi gli stati e a pagare le cure correlate per coloro che si trovano in un raggio di 30 miglia.