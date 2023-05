Oklahoma, sette corpi trovati durante la ricerca di due adolescenti scomparsi

Le autorità che hanno cercato in una fattoria dell'Oklahoma due adolescenti scomparsi hanno trovato i corpi di sette persone - una ritenuta essere un molestatore sessuale - secondo quanto ha raccontato lo sceriffo locale, come riporta la stampa.

Lo sceriffo della contea di Okmulgee, Eddy Rice, ha affermato che il medico legale statale dovrà confermare l'identità delle vittime, ma «crediamo di aver trovato le [due] persone [che stavamo cercando]».

Lo sceriffo si è rifiutato di fornire dettagli su come sono morti e altre informazioni sul caso.

I corpi sono stati trovati durante una ricerca vicino alla città di Henryetta, una città di circa 6.000 persone situata a circa 90 miglia - 145 chilometri - a est dell'Oklahoma, ha riferito il portavoce del Dipartimento investigativo dello Stato dell'Oklahoma, Gerald Davidson.

Lunedì mattina è stato emesso un avviso di persone scomparse per i due adolescenti, prima di essere cancellato nel pomeriggio dalla Oklahoma Highway Patrol.

I due giovani sono stati visti viaggiare con un uomo, che era nel registro degli autori di reati sessuali dello stato. I registri della prigione del Dipartimento penitenziario dell'Oklahoma mostrano che il criminale è stato condannato per stupro di primo grado nel 2003 e rilasciato nell'ottobre 2020.

Gli atti del tribunale mostrano che l'autore del reato doveva comparire in tribunale lunedì per l'inizio di un processo con giuria con l'accusa di condotta sessuale con un minore e possesso di materiale pedopornografico.