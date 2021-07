È stato vittima di un agguato nella serata di ieri ed ora lotta tra la vita e la morte. La città di Amsterdam e tutta l'Olanda sono sotto choc per il ferimento di Peter de Vries, giornalista di cronaca nera molto noto in patria per le inchieste sulla criminalità organizzata e raggiunto in passato da minacce di morte. La polizia ha reso noto di aver arrestato tre sospettati.

