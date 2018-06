Olbia, voleva animare una festa privata con il lanciafiamme: arrestato giovane americano

Domenica 24 Giugno 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 17:17

Voleva animare una festa con un lanciafiamme, ma è stato arrestato dai carabinieri. Ieri sera gli uomini del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti nella nuova Marina dove alcuni turisti avevano chiamato il 112 perché avevano notato delle fiamme di circa due metri arrivare dal ponte di uno degli yacht ormeggiati.Appena arrivati sul posto i militari hanno notato un giovane statunitense che camminava sulla banchina con un lanciafiamme in mano. R.M.C., 30enne americano, incensurato, dopo aver fatto alcune prove sulla sua barca ha tentato di andare ad una festa privata in costa, della quale era l’animatore, utilizzando un pullman.L’autista del bus, alla vista del lanciafiamme (di libera vendita negli Usa ma vietato nel nostro Paese) si è rifiutato di far salire a bordo il giovane, chiudendo le porte e lasciandolo sul posto. Per questo motivo, una volta giunta la pattuglia dei carabinieri, si sono trovati di fronte il 30enne che passeggiava sulla banchina imbracciando il lanciafiamme. Il giovane è stato arrestato e il lanciafiamme sottoposto a sequestro. Del fatto è stata avvisata l’Ambasciata statunitense.