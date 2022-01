Guasto a un oleodotto uccide 2300 pesci e 32 uccelli: strage ambientale a New Orleans

Strage ambientale vicino New Orleans dove un oleodotto gravemente corroso si è rotto riversando più di 1.135.623,535 litri di carburante diesel nell'ambiente. L'incidente, che si ritiene dovuto alle mancate riparazioni sulla linea da parte dell'azienda responsabile, ha ucciso oltre 2300 pesci e 32 uccelli.

La maggior parte del carburante fuoriuscito dalla conduttura è stata drenata in due stagni artificiali nelle ultime ore, ma il bilancio ambientale è ormai irreparabile: migliaia di pesci, uccelli e altri animali sono stati uccisi, riferiscono i funzionari statali e locali. Secondo i documenti della Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, la rottura dalla linea con un apertura di 0,4 metri di diametro gestita dalla Collins Pipeline Co. era stata scoperta il 27 dicembre scorso vicino a un argine nella parrocchia di St. Bernard, a est di New Orleans.

Ma la corrosione del tubo nella zona della fuoriuscita era già stata rilevata nell'ottobre 2020. Secondo l'azienda dell'oleodotto al tempo la corrosione non era abbastanza grave da richiedere lavori immediati, così le riparazioni sono state ritardate e la linea ha continuato a funzionare.

Il carburante fuoriuscito ha anche contaminato il suolo in un'area ecologicamente sensibile vicino al Mississippi River Gulf Outlet, un canale chiuso, secondo funzionari statali e federali.

La fuoriuscita ha ucciso 2.300 pesci e più di 100 altri animali, tra cui 39 serpenti, 32 uccelli, alcune anguille e un granchio blu, secondo le statistiche fornite da Robert "Trey" Iles, portavoce del Dipartimento della fauna selvatica e della pesca della Louisiana. Quasi 130 invece gli animali (72 alligatori, 23 uccelli, 20 serpenti e 12 tartarughe), catturati per essere curati.

