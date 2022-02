L'Alta Loira dice no alla fiamma olimpica: troppi 180 mila euro per farla passare sul suo territorio

A sapere che rischiava di essere così caro, anche Prometeo ci avrebbe fatto un pensierino prima di rubare il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini. Ma più che nel mito qui siamo sulla Terra e i conti vanno fatti: quando ha saputo che per far passare la torcia olimpica sul suo territorio avrebbe dovuto sborsare 180 mila euro, l’Alta Loira ha risposto con un poco diplomatico “no, grazie”. In vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 la richiesta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati