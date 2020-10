Covid, contagiati oltre mille dipendenti di una fabbrica che produce mascherine

In Sri Lanka, 1.044 dipendenti di una fabbrica che fino ad agosto produceva mascherine chirurgiche per gli Stati Uniti sono risultati positivi al Coronavirus. Attualemente questo caso è considerato il più grande focolaio della malattia nel Paese, secondo quanto riportato anche da Daily News.

La maggior parte dei casi positivi sono segnalati come asintomatici. Le autorità affermano che i dipendenti sono ricoverati in ospedale, mentre i loro parenti saranno messi in quarantena.

Secondo il capo epidemiologo del Paese, Sudath Samaraweera, sono attesi maggiori dettagli sui test effettuati nella fabbrica, dove lavorano più di 1.700 persone, quindi il numero dei contagiati potrebbe aumentare. «Stiamo cercando di scoprire come è entrato il virus nell'impresa», ha riferito Samaraweera.

La regione in cui si trova lo stabilimento, così come le comunità circostanti, sono state confinate per un periodo indefinito.

