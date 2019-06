Oman, petroliere a fuoco nel Golfo: almeno una colpita da un siluro

La Quinta Flotta della Marina Usa ha fatto sapere di aver prestato assistenza a due petroliere nel Golfo dell' Oman , rispondendo a due separate richieste. Lo riferisce la Bbc. Media locali parlano di esplosioni e incendi su entrambe le imbarcazioni. Gli equipaggi sono stati evacuati.

L'Iran ha soccorso 44 membri dell'equipaggio, stando a quanto riferiscono media ufficiali iraniani citati anche da media internazionali.

«Le due petroliere nel Golfo di Oman sono state attaccate», ha annunciato il ministro del Commercio nipponico Hiroshige Seko aggiungendo che le due petroliere trasportavano carichi «collegati al Giappone». «Ho avuto informazioni che le due navi con carico collegato al Giappone erano state attaccate vicino allo Stretto di Hormuz», ha detto Seko, proprio quando Shinzo Abe è in Iran come primo premier giapponese in visita dal 1979.



Almeno una delle due petroliere sarebbe stata «colpita da un siluro»: lo riporta il quotidiano britannico Telegraph, che cita la compagnia petrolifera statale taiwanese. La nave in questione è la Front Altair, di proprietà norvegese. L'altra petroliera, la Kokuka Courageous, è stata danneggiata in un «sospetto attacco» che ha aperto uno squarcio nello scafo sopra la linea di galleggiamento



Seko, secondo i media nipponici, ha riferito di aver avuto poco prima un «meeting d'emergenza» al suo ministero dove ha «ricevuto una relazione sulla vicenda». «Ho dato istruzioni per l'adozione delle misure necessarie per affrontare la situazione, come la diffusione di avvisi ai settori di business preoccupati e riaffermando il sistema delle fornitura d'energia, continuando a lavorare alla raccolta meticolosa di informazioni», ha aggiunto il ministro. Il Giappone importa la quasi totalità dei suoi 3 milioni di barili giornalieri di greggio dai Paesi del Golfo, a partire dall'Arabia Saudita. Dopo lo stop dei flussi dall'Iran, a causa delle minacce di sanzioni da parte degli Usa, Tokyo ha aumentato le importazioni da altri produttori dell'area, come Emirati arabi uniti e Qatar.

