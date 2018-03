Martedì 27 Marzo 2018, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 09:42

Sono stati incriminati per omicidio volontario legato all'appartenenza vera o presunta della vittima ad una religione, furto aggravato e deterioramento di proprietà altrui con mezzi pericolosi i due uomini arrestati a Parigi dopo la morte di un'anziana donna ebrea, pugnalata nel suo appartamento poi dato alle fiamme. In un messaggio su Twitter, il presidente Emmanuel Macron ha espresso la sua più viva emozione per il «crimine spaventoso» commesso contro Mireille Knoll e riaffermato la sua «determinazione assoluta a lottare contro l'antisemitismo».