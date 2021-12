Omicron in Francia, oltre 100.000 casi in 24 ore: nuovo record di contagi, raddoppiati in tre settimane

Nuovo record di casi giornalieri di covid in Francia, superata quota 100mila contagi in 24 ore. Con 104.611 nuovi casi da ieri, in Francia è stata raggiunta una soglia mai toccata dall'inizio dell'epidemia. Secondo i dati dell'agenzia sanitaria pubblica, il 4 dicembre scorso i casi erano stati 50mila, quindi la cifra dei contagi giornalieri è raddoppiata in tre settimane.

Booster a 3 mesi

Per far fronte alla quinta ondata di Covid sollevata dalla variante Omicron, l'Autorità sanitaria francese (Has) ha raccomandato di ridurre a tre mesi l'intervallo fra la seconda dose di vaccino e la dose booster e di vaccinare con la terza dose gli adolescenti fra i 12 e i 17 anni, i più a rischio per la diffusione del virus.

Super green pass dal 15 gennaio

Il progetto di legge che punta a trasformare il pass sanitario francese in 'pass vaccinalè, una sorta di equivalente transalpino del super green pass, verrà esaminato in commissione all'Assemblea Nazionale mercoledì prossimo e dovrebbe entrare in vigore il 15 gennaio: è quanto riferito dalla France Presse che ha esaminato la bozza di legge. Dopo il previsto via libera nel consiglio dei ministri straordinario fissato per lunedì a Parigi, il progetto di legge verrà esaminato mercoledì in commissione, all'Assemblea Nazionale e il ministro della Salute, Olivier Vèran, verrà interrogato il giorno stesso dai deputati. Dinanzi alla quinta ondata del coronavirus e all'arrivo della variante Omicron, l'attuale amministrazione del presidente Emmanuel Macron ha annunciato il 17 dicembre scorso la trasformazione del pass sanitario in 'pass vaccinalè. In pratica, si tratta di un sorta di Super Green Pass 'alla francesè ispirato a quello già introdotto in Italia. L'entrata in vigore era inizialmente prevista entro fine gennaio ma vista l'urgenza della situazione, con la variante Omicron in forte progressione, l'obiettivo è adottarlo prima, secondo le ultime informazioni, dal 15 gennaio. Vista l'ostilità di imprenditori e parti sociali, il progetto non sembra includere al momento l'obbligo per i lavoratori dipendenti, contrariamente a quanto già avviene in Italia.