Omicron, Gran Bretagna alza l'allerta da 3 a 4. Johnson parla stasera: ipotesi pub e ristoranti chiusi

L'Inghilterra alza le barriere contro la variante Omicron: un piano D anti Covid potrebbe imporre la chiusura di pub e ristoranti. Secondogli addetti ai lavori di Whitehall il governo sta studiando contromisure ancora più aggressive rispetto al piano B varato da Boris Johnson e ciò dà la dimensione dell’emergenza da mutazione che si è abbattuta sulla Gran Bretagna. Si dice che i funzionari stiano elaborando un piano C e addirittura un piano D con restrizioni draconiane: sul tavolo hanno numeri secondo cui i malati di Omicron entro la fine di dicembre potrebbero essere un milione e gli esperti temono che il virus possa essere più resistente ai vaccini rispetto ad altre varianti. Oggi, 12 dicembre, l’agenzia per la sicurezza nazionale ha diffuso dati sconfortanti: in ventiquattr’ore i contagi dell’ultima variante Covid sono stati 1.239, il più alto aumento giornaliero e quasi il doppio rispetto al precedente massimo registrato ieri (633).Il focolaio è in Inghilterra, con 1.196 contagi su un totale di 1.575 infezioni da coronavirus, in Scozia sono 38 (159 totali), in Galles 15, in Irlanda del Nord 5 (10 in totale).

Alzata l'allerta. Il Regno Unito alza l'allerta Covid da livello 3 a livello 4 «alla luce del rapido aumento dei casi di Omicron»: lo rende noto un comunicato dell'autorità sanitaria nazionale. Intanto è stato anche annunciato un intervento del primo ministro Boris Johnson che parlerà in diretta alla nazione questa sera alle 20 ora locale, le 21 in Italia.

Vertice tra i premier

Nel Regno Unito - dove la fetta di popolazione completamente vaccinata è del 55% - il numero di malati Omicron raddoppia ogni due, tre giorni. La premier scozzese Nicola Surgeon è corsa a Londra con il collega gallese Mark Drakeford, per una riunione urgente del gabinetto del governo britannico per le emergenze nazionali presieduto dal ministro Michael Gove, dato che Boris Johnson è in paternità dopo la nascita del suo settimo figlio. Nicola Sturgeon non nasconde la sua preoccupazione: «Il fatto è che ci troviamo di fronte a una nuova variante. Per essere franchi, a causa della trasmissibilità molto maggiore e più veloce, potremmo dover affrontare un potenziale tsunami di infezioni». Omicron infatti potrebbe causare, «nello scenario peggiore», fino a 75.000 morti in Inghilterra entro la fine di aprile se non saranno adottate nuove restrizioni, oltre al piano B appena scattato. A lanciare l’allarme sono gli scienziati della London School of hygiene&tropical medicine che, sulla base degli ultimi numero raccolti, indicano una previsione tra le 25 mila e le 75 mila vittime nei prossimi cinque mesi.

L'ondata di ricoveri in arrivo

Nello scenario più ottimistico - scrive il quotidiano Guardian riportando le cifre - «si prevede un’ondata che potrebbe portare a oltre 2.000 ricoveri al giorno e 24.700 decessi da dicembre al 30 aprile 2022. Nel peggiore fino a 74.800 morti». Gli esperti, che sottolineano la necessità di nuove strette, hanno utilizzato dati sperimentali per esaminare la potenziale trasmissibilità di Omicron e l’impatto sul Paese in vista del nuovo anno. Anche nello scenario più ottimistico (bassa fuga immunitaria di Omicron dai vaccini e alta efficacia dei vaccini), si prevede un’ondata di infezioni che potrebbe portare a un totale di 175.000 ricoveri ospedalieri e 24.700 decessi tra il primo dicembre di quest’anno e fine aprile 2022. Prospettive disastrose, se non vengono implementate ulteriori misure di controllo oltre all’attuale piano B introdotto dal governo in Inghilterra: secondo gli epidemiologi indossare la mascherina, lavorare da casa e implementare le terze dosi potrebbe infatti non essere sufficiente.

Lo scenario più pessimista preso in esame dagli esperti (elevata fuga immunitaria dai vaccini e minore efficacia dei richiami) indica un’ondata di infezioni che rischia di portare a un picco di ricoveri ospedalieri circa il doppio di quello registrato a gennaio 2021, senza ulteriori misure di controllo. E, secondo lo studio, potrebbe causare 492.000 ricoveri ospedalieri e 74.800 decessi entro il prossimo aprile. Nonostante le incertezze su Omicron «queste prime proiezioni aiutano a guidare la nostra comprensione dei potenziali futuri in una situazione in rapida evoluzione», riflette Rosanna Barnard, che ha codiretto la ricerca, precisando che «il nostro scenario più pessimistico suggerisce che potremmo dover sopportare restrizioni più rigorose per garantire che il servizio sanitario nazionale non sia sopraffatto: è fondamentale che i responsabili delle decisioni considerino il più ampio impatto sociale di queste misure, non solo l’epidemiologia».

Terza dose due mesi dopo la seconda

Anche il premier Boris Johnson, fino a qualche settimana fa determinato ad affrontare la quarta ondata senza restrizioni, è costretto a correre ai ripari. Spiega che Omicron si sta diffondendo «molto più velocemente» rispetto alle altre varianti e i casi potrebbero raddoppiare ogni due o tre giorni, motivo per cui si è resa necessaria l’adozione di un piano B di nuove limitazioni che finora il premier aveva sperato di evitare, puntando tutto sul vaccino. Le nuove misure, che dovrebbero essere presto inasprite, prevedono il green pass vaccinale (dopo due dosi) per l’ingresso in discoteche e locali dove si radunano grandi gruppi di persone, il ritorno all’indicazione diffusa del lavoro da casa e l’estensione dell’uso della mascherina a gran parte dei locali al chiuso. In Inghilterra tutte le persone dai trent’anni in su da lunedì 13 dicembre potranno prenotare la terza dose di vaccino contro il Covid-19 presso il servizio prenotazioni dell’Nhs, il servizio sanitario pubblico, purché siano trascorsi due mesi dalla seconda dose, in modo da ricevere il booster almeno 91 giorni dopo. Un’accelerazione impressa dai timori legati all’aumento vertiginoso dei contagi.

