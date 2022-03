Omicron, supervariante in Israele: «Combinazione con la BA.2, mai vista al mondo»

Nuova minaccia Covid in arrivo? In Israele il ministero della Sanità ha annunciato la rilevazione di una nuova variante di Omicron. Il virus sarebbe una combinazione delle varianti BA.1 e BA.2. La scoperta - che il ministero ha definito «mai vista nel mondo» - riguarda due casi di persone arrivate dall'estero in Israele.

APPROFONDIMENTI GLI STUDI Omicron, Fauci: «Vaccino universale per tutti i... LA PANDEMIA Cina, in lockdown 42 milioni per Omicron. Con la risalita dei contagi... IL BOLLETTINO Covid, i ricoveri nei reparti crescono in 10 regioni (ma la media...

I loro sintomi sono leggeri, ha aggiunto il ministero, e non hanno avuto bisogno di cure mediche particolari. In una intervista alla radio militare il prof. Salman Zarka, coordinatore della lotta al Covid, ha affermato che questa scoperta non desta, almeno per il momento, un allarme particolare.

Vaccino universale

Nei giorni scorsi il virologo statunitense Anthony Fauci aveva spiegato che «la sotto variante Omicron BA.2 sta assumendo un maggiore grado di dominanza a livello globale, che ormai arriva al 60%». Rispetto alla Omicron originale,spiega Fauci, non c'è grande differenza nella porzione della proteina Spike che lega le cellule umane. Questo indica che c'è una notevole cross-protezione. In altre parole, precisa il virologo, BA.2 non è più severa di BA.1 e l'infezione da BA.1 protegge molto bene dall'infezione BA.2. Entrambe però eludono la protezione del vaccino se non si è fatto il booster.