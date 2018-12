Onu invia osservatori in Yemen: la fragile tregua su Hodeidah

Sabato 22 Dicembre 2018, 16:20

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite venerdì 21 dicembre ha votato a favore dell’invio di osservatori civili in Yemen per monitorare il rispetto del cessate il fuoco nella regione di Hodeidah.Parte del team dell'Onu che comprende i vertici della missione in Yemen, è atterrato sabato all'aeroporto di Aden, ha fatto sapere Afp.La risoluzione, proposta dal Regno Unito, è la prima in più di due anni, è stata approvata all’unanimità e riflette l’esito dei colloqui di pace in Svezia che avevano portato a una tregua per il conflitto in Yemen. Dopo una settimana di colloqui nella capitale svedese, i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran e i rappresentanti del governo legale yemenita appoggiato dai sauditi avevano trovato un accordo per il ritiro delle forze belligeranti e per fermare le ostilità nella città di Hodeidah, affacciata sul Mar Rosso. L’accordo, sul quale avrebbe agito la pressione internazionale esercitata sull’Arabia saudita per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, aveva previsto anche lo scambio reciproco di prigionieri ed era stato considerato un primo passo verso la possibile pace in Yemen.La risoluzione, visionata da Reuters, prevede che il governo dello Yemen e i ribelli Houthi eliminino gli ostacoli al flusso di beni e aiuti umanitari che transita attraverso l’importante porto di Hodeida, incluso il carburante. Il porto è uno snodo fondamentale attraverso cui passa l’80% delle importazioni del Paese e la risoluzione votata dall’Onu dovrebbe servire a tamponare gli effetti della terribile crisi umanitaria causata dalla guerra. I numeri di Save the Children riferiscono di 85 mila bambini morti a causa della malnutrizione.L’intesa raggiunta a Stoccolma stabiliva appunto il cessate il fuoco su Hodeidah, un risultato storico in quasi 4 anni di guerra. Tuttavia, la tregua negoziata in Svezia è apparsa subito molto fragile e sarebbe stata violata da nuovi raid ed episodi di guerriglia tra le strade. Il punto più critico dell’accordo di Stoccolma resta la questione del controllo del porto dopo il ritiro delle forze belligeranti. Le Nazioni Unite avranno però un ruolo guida nella gestione e nell’ispezione del porto di Hodeidah.Gli Stati Uniti, che accusano l’Iran di violare l’embargo sulle armi in vigore in Yemen e di rifornire di armamenti gli Houthi, si sono opposti all'adozione della risoluzione Onu, ritardandandone l'approvazione. La coalizione guidata dall’Arabia Saudita è intervenuta nel conflitto in Yemen nel 2015 con lo scopo di sostenere il governo yemenita contro i ribelli sciiti che l'hanno precedente avevano occupato parte della capitale Sanaa. Le Nazioni Unite e molti Stati occidentali hanno criticato la coalizione a guida saudita per i duri attacchi che hanno provocato un alto numero di vittime tra i civili. Gli Usa, tuttavia, continuano a vendere armi ai sauditi. Un nuovo round di negoziati sulla guerra in Yemen è previsto per gennaio.