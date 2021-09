New York è tornata e il mondo torna a New York: via alla 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Le delegazioni sono già in città e, assieme al segretario generale António Guterres, sono pronte a riprendersi il podio e la scena in carne e ossa, dopo le distanze vaste e i salotti virtuali imposti dalla pandemia di Covid-19.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati