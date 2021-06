Legge contro i gay, Orban non cede: «L'Ungheria non discrimina gli omosessuali, non la ritirerò»

Orban si difende dagli attacchi di 17 leader europei e dei movimenti di opinione che manifestano in strada: «Non abbiamo una legge contro l'omosessualità in Ungheria. Abbiamo una legge che difende genitori e bambini. È sempre meglio leggere prima e poi reagire».

Così il premier ungherese, Viktor Orban, arrivando al vertice europeo a Bruxelles. Orban ha detto di aver risposto in questi termini ai leader che lo hanno criticato, ed ha ricordato di aver «lottato per la libertà sotto il regime comunista, anche per i diritti gay».

Legge contro i gay, Orban non cede: «La legge ungherese non discrimina gli omosessuali e non la ritirerò»

«Non si tratta di omosessualità», ha insistito, dicendosi disponibile al confronto. Ma non ritirerà la legge, «già approvata e in vigore».

«Dirò a Orban che le proposte che ha fatto e le leggi che fa votare sono inaccettabili. L'Europa è un progetto di pace, di tolleranza e di diritti, è triste doverlo ricordare», ha affermato il premier del Lussemburgo, Xavier Bettel, rispondendo ai giornalisti al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. Il primo ministro, promotore dell'iniziativa firmata da 17 leader europei contro le discriminazioni Lgbt in Europa, ha aggiunto che la scelta di votare alcune leggi appartiene al Parlamento nazionale ungherese, ma l'Europa ha «dei valori» e «non è solo denaro e sovvenzioni, ci sono anche diritti e doveri».