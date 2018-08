Macron si prende la sinistra europea: «Orban e Salvini fanno bene a considerarmi loro oppositore»

«Non cederò niente ai nazionalisti e a coloro che difendono i discorsi di odio. Se vogliono vedere in me il loro oppositore principale, hanno ragione». Così il presidente francese Emmanuel Macron risponde alle parole del leader della Lega Matteo Salvini e del primo ministro ungherese Viktor Orban che ieri, durante il loro incontro a Milano, lo hanno chiamato in causa come «guida di una forza europea che sostiene l'immigrazione». «Se ritengono che la Francia sia il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci piace e che non imporrebbe alcuna forma di responsabilità e solidarietà, allora hanno ragione, sono il loro oppositore principale», ha detto il presidente francese rispondendo ai giornalisti durante la sua visita in Danimarca.



Macron ha poi ricordato che «nei prossimi giorni e nei prossimi mesi dovremo prendere delle decisioni approfondite per trattare i temi delle migrazioni». «Questo implica serietà e senso di responsabilità, rimanendo attaccati ai nostri valori, quali il diritto d'asilo, con una vera politica nei confronti dei paesi di origine e all'interno. Che non è quello che propongono Orban e Salvini», ha precisato il capo dell'Eliseo. Un Consiglio europeo si terrà il 20 settembre a Salisburgo su questo dossier che divide i 27. «C'è una forte opposizione tra nazionalisti e progressisti» in Europa, ha continuato il leader francese, che proprio dal suo viaggio in Danimarca e Finlandia inizierà a cecare alleati per costruire un «arco progressista» in Europa contro i governi nazionalisti e populisti.

Mercoledì 29 Agosto 2018, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA