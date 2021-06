Covid, Von der Leyen: «Dobbiamo sapere da dove è arrivato il virus»

Sull'origne del Covid la presidente della Commissione Europea Ursula von Leyen chiede la massima trasparenza. La Ue, in vista del G7 in Cornovaglia, si allinea così alle pressioni degli Stati Uniti sulla Cina affinché si arrivi ad un'indagine seria e meticolosa sulla genesi del virus Sars-CoV-2 «È della massima importanza - scandisce in conferenza stampa a Bruxelles la Von der Leyen - che sappiamo qual è l'origine del coronavirus». Sulla stessa linea il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel: «Siamo molto chiari - afferma - serve piena trasparenza, per imparare la lezione. Sosteniamo tutti gli sforzi tesi a fare chiarezza: il mondo ha diritto di sapere esattamente che cosa è successo. Sosterremo certamente tutti gli sforzi per avere trasparenza».

