Orologio da record, Patek Philippe venduto a 5,8 milioni di dollari a un'asta online: mai successo prima

All'asta online "Top of the Time" di Christie's, basata sulla casa d'aste di Hong Kong, uno 'Sky Moon Tourbillon' di Patek Philippe è stato venduto per 5,8 milioni di dollari (45,4 milioni di HK) a un acquirente anonimo. Questo straordinario orologio ha stabilito un nuovo record per un'asta online.

La caratteristiche che lo rendono unico

Il raro orologio, parte della serie Grand Complications di Patek, presentava 12 elementi che lo rendono unico. Come la ripetizione dei minuti della cattedrale, il tourbillon, il calendario perpetuo, la data retrograda, le fasi lunari, l'indicazione dell'anno bisestile, l'ora siderale, la carta del cielo e le fasi e l'orbita della luna. Il quadrante dell'orologio presenta un quadrante in smalto blu cloisonné e champlevé fatto a mano ed è racchiuso in una cassa in oro bianco 18 carati che ha richiesto agli artigiani oltre 100 ore di lavoro. L'orologio è stato originariamente venduto a un acquirente nel 2015 al Salone Patek Philippe di Ginevra.

Il mercato

"Si tratta di un orologio super raro e complicato, ma questa vendita dimostra che esiste una domanda reale di costosi orologi da investimento di alta qualità", afferma Paul Altieri, fondatore e CEO del rivenditore di orologi usati Bob's Watches . Recentemente il mercato degli orologi di seconda mano ha visto i valori scendere dai massimi storici all'inizio del 2022. Il mercato degli orologi usati dovrebbe continuare a crescere, raggiungendo il 10% CAGR (tasso di crescita annuale composto) fino al 2026, secondo BCG. "Continua ad esserci un mercato estremamente vivace per gli orologi in tutto il mondo, evidenziato dall'appassionata offerta globale testimoniata da questa vendita, che consolida ulteriormente lo status di Hong Kong come epicentro internazionale per il collezionismo di orologi", ha affermato Alexandre Bigler, vicepresidente e capo di Christie's Asia Pacific di orologi, in una dichiarazione.