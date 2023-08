Orrore in Messico: trovati più di 13 corpi mutilati e congelati nei freezer di due case

Resti umani mutilati, confezionati e congelati di circa 13 persone sono stati trovati nei freezer di due case a Poza Rica, una località a nord di Veracruz, sul Golfo del Messico, Messico, un'area dove è forte la presenza della criminalità organizzata.

Secondo il procuratore della Repubblica, Verónica Hernández, come riporta la stampa del Paese, i resti sono stati localizzati anche se non ci sono dati oggettivi e scientifici che permettano di sapere esattamente a quante persone corrispondano. I primi studi forensi sostengono che «purtroppo potrebbero essere più di 13 cadaveri, con la probabilità che ce ne siano altri in fase di identificazione».

Hernández ha aggiunto che sei persone sono state arrestate, ma non ha fornito ulteriori informazioni sul ritrovamento.

Il governatore dello Stato, Cuitláhuac García, ha attribuito le morti a uno scontro tra bande criminali rivali e ha avvertito che il numero dei cadaveri potrebbe essere ancora maggiore. «Non è possibile indicare un numero specifico, ma è probabile che questo numero cambi», ha avvertito.

Veracruz è uno stato che si estende su gran parte del Golfo del Messico ed è un territorio molto ambito dai cartelli perché rappresenta la via più veloce che collega il sud del Paese con il confine degli Stati Uniti. Per questo negli ultimi mesi si sono ripetuti, secondo ilgiornale El País, episodi violenti, persone scomparse e corpi mutilati.