Lorenzo Orsetti, la salma del volontario è a Erbil: presto il rimpatrio dalla Siria

dai miliziani dello Stato Islamico durante un agguato. Trentatreenne fiorentino, si trovava in Siria da un anno e mezzo dove si era arruolato come volontario nelle milizie curde, le YPG, impegnate nella difesa delle popolazioni civili della Siria.La notizia della partenza della salma del giovane era circolata ieri quando l', il raggruppamento dell'alleanza curda che aveva in carico la salma di Lorenzo Orsetti, ha pubblicato su Facebook un video in cui si vede una bara con la foto del combattente italiano portata in braccio da diversi combattenti e salutata con applausi dalla gente presente.

Sui tempi del rientro della salma in Italia, però, Orsetti ha detto di «non avere idea di quanto ci voglia» perché «c'è tutta la parte di procedura burocratica, come il riconoscimento medico-legale, che è gestita dalle autorità irachene e non direttamente dal consolato italiano», che però ha assicurato il massimo impegno «per far sì che i tempi siano i più rapidi possibili». Alessandro Orsetti stamani ha parlato anche con il sindaco di Firenze, Dario Nardella , che gli ha riferito di aver avuto sulla vicenda, lo scorso fine settimana, un colloquio colche si trovava nel capoluogo toscano per partecipare ai lavori della conferenza europea «The Sate of the Union».