Oslo, seminudo malato di mente urla «Allah Akbar» e ferisce a coltellate tre persone: la polizia lo uccide

Seminudo, urlando «Allah Akbar» e brandendo un lungo coltello si è scagliato contro passanti e agenti di polizia per le vie di Oslo: tre i feriti, per fortuno lieti, dal'attacco di follia di un uomo le cui precarie condizioni mentali erano note da tempo

L'uomo a torso nudo è sceso in strada armato di coltello e «stava per attaccare altre persone persone per strada quando è arrivata la polizia e lo ha fermato».

Nel giugno del 2019, infatti, il trentenne aveva cercato di aggredire, sempre con un coltello, alcune persone a Ankerbroe. Da qui la decisione del tribunale distrettuale di Oslo, nel dicembre del 2020, di sottoporre l'uomo a cure psichiatriche obbligatorie, come ricordano i media norvegesi.