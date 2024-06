Ostaggi liberati, cosa è successo? Gli israeliani travestiti da sfollati, il ruolo delle donne, la strage dei civili, l'ira araba. Gantz si dimette

Israele esulta per il ritorno a casa dei quattro ostaggi liberati durante un'operazione delle forze speciali nel campo di Nuseirat a Gaza. Tuttavia, l'azione militare ha suscitato una forte condanna internazionale a causa del significativo numero di vittime civili palestinesi. Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha riferito che almeno 274 persone sono state uccise e 698 ferite durante l'operazione, definendola un "massacro". Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz si è dimesso dall'esecutivo. Lo ha annunciato lo stesso Gantz in una dichiarazione ai media, scrive il Jerusalem Post. «Lascio con il cuore pesante - ha detto - Non vinceremo questa guerra come avevamo pianificato».

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40) were rescued in a special operation by the IDF, ISA and Israel Police from 2 separate locations in the heart of Nuseirat after being kidnapped by Hamas from the Nova music festival.



