Padre non dovrà pagare più gli alimenti alla figlia (29 anni) per mancanza d'affetto e disinteresse a cercare lavoro

Il tribunale provinciale di Salamanca ha esonerato un padre dal continuare a pagare gli alimenti alla figlia 29enne per il suo "disinteresse" nella ricerca di lavoro e per la "situazione di passività in cui si è volontariamente posta”, insieme alla “mancanza di affetto e legame” con il genitore da anni. La sentenza conferma la pronuncia del Tribunale di primo grado n. 8 di Salamanca, che già nel novembre 2022 aveva dichiarato estinto l'assegno di mantenimento di 125 euro mensili che il genitore doveva versare dal 2005, quando ha divorziato dalla madre delle figlie.

Roma, minaccia con l’acido la consulente del giudice per vendicarsi di una relazione sfavorevole alla figlia

La sentenza

Per estinguere un assegno di mantenimento, ricorda la sentenza, non è determinante l'aver raggiunto la maggiore età, ma si tiene conto se il beneficiario ha "una vita autonoma dal punto di vista economico, o comunque una formazione già compiuti che gli consentano di accedere al mondo del lavoro, per passività o pigrizia dell'adulto o per mancanza di impegno, perché vi sia una mancata fruizione o il completamento degli studi per cause esclusivamente imputabili al figlio o per mancanza di rapporto manifesto con il genitore".

In tal senso, il padre sostiene, da un lato, che la figlia convive da 10 anni con un compagno, cosa che lei ha smentito, precisando che l'uomo indicato è suo amico e anche suo padrone di casa. Le affitta una stanza, dice, per 50 euro al mese. Dall'altro, non risulta che studi o lavori. La sentenza del 2018 ha respinto la precedente modifica delle misure sulla base del fatto che "l'accesso al mercato del lavoro per i giovani in quel momento era complicato". Tuttavia, da quella delibera "non viene fornito alcun documento che provi che abbia avuto un lavoro, o che sia attivamente alla ricerca di un lavoro, o che continui a formarsi".

Dal 2021, la giovane donna riceve il reddito di inserimento dalla Direzione dei Servizi Sociali di Castilla y León Castilla y León. Dove appare come persona in cerca di lavoro per un importo di 401,92 euro. "Fatto che ha nascosto nella sua risposta alla querela", riporta il Tribunale.

La mancanza d'affetto

Il tribunale sostiene che le divergenze siano sorte quando nel 2018 ha avviato le procedure per sospendere gli alimenti. Un anno prima era andata a vivere con lui a Béjar per problemi con il compagno e lo aveva denunciato per presunti maltrattamenti, archiviati. Dopodiché, riprende la sentenza, il padre le avrebbe scritto per congratularsi per le vacanze e ha ricevuto una risposta "ignorandolo bruscamente e sgarbatamente". Di professione stuccatore, il padre accusa anche problemi di lavoro e le sue ultime dichiarazioni parlano di un reddito minimo di 7.874,46 euro l'anno contro i 14.117,25 che percepiva alla chiusura dell'accordo dopo il divorzio.

La disposizione finale

Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Salamanca conclude che la ragazza di 29 anni "mantiene un evidente e manifesto disinteresse nel cercare attivamente un lavoro e nel lavorare , e sebbene non abbia indipendenza economica, ciò è dovuto solo alla sua mancanza di diligenza e di interesse ad ottenere un lavoro poiché nessuna causa fisica o psicologica è stata provata agli atti”. Fatti, che insieme alla sua vita di coppia a Zamora per 10 anni o al fatto di ricevere un sussidio «arrivano a corroborare la situazione di passività in cui si è volontariamente posto per procurarsi uno stile di vita». Situazione a cui va aggiunta la manifesta «disaffezione nei confronti del padre imputabile solo a lei» e per ciò che impone l' estinzione della mensilità di 125 euro.