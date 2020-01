Padre e figlia di 9 anni uccisi per sbaglio durante una battuta di caccia

Kim Drawdy e sua figlia Lauren di nove anni stavano cacciando quando sono stati colpiti accidentalmente dai colpi di altri cacciatori e entrambi sono morti sul colpo nella Contea di Colleton, Carolina del Sud, Stati Uniti, secondo quanto riferito dal quotidiano locale The Post e Courier.

Kim Drawdy e sua figlia Lauren erano andati a caccia nei pressi della città di Walterboro, accompagnati da altre due persone. Il gruppo era vicino ad alcuni cervi quando i due sono stati colpiti dagli spari di altri cacciatori che puntavano verso le prede.



