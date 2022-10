Padre muore dopo aver tentato di salvare il figlio dall'annegamento

Un uomo è morto a Porto da Cruz, sull'isola di Madeira in Portogallo, nel tentativo di salvare il figlio che stava annegando in mare.

Come riporta il quotidiano Cm, l'uomo, di circa 40 anni, si è tuffato in mare quando si è reso conto che il figlio di 11 anni era in difficoltà e stava annegando. Nonostante gli sforzi, però il padre del minore non è riuscito a salvare il ragazzo, che è stato invece portato al sicuro da un surfista americano.

A causa degli sforzi compiuti, per l'uomo non c'è stato nulla da fare e è deceduto.