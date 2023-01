Padre sospettato di aver ucciso il figlio partecipa al funerale

João Pedro Gomes, 38 anni, ucciso con un colpo di zappa, è stato sepolto nel cimitero di Silvã de Baixo, a Sátão, Portogallo. All'ultimo saluto era presente anche il padre, 80 anni, che per ora, come riporta la stampa locale, è il principale sospettato dell'omicidio.

Le indagini della Polizia Giudiziaria proseguono ma al momento non sono stati effettuati arresti. Il rapporto tra padre e figlio era segnato da diversi conflitti, soprattutto quando entrambi consumavano alcolici. Martedì mattina, João è stato trovato sdraiato nel cortile della casa con una profonda ferita alla testa.

La vittima sarebbe stata aggredita all'interno dell'abitazione e poi trascinata nel cortile della casa che condivideva con il genitore. Mentre João Pedro era sdraiato in cortile, suo padre gli avrebbe messo un lenzuolo addosso per coprirlo dal freddo, pensando che stesse dormendo. Ma, poi, ha finito per allertare i vigili del fuoco, segnalando un arresto cardiorespiratorio.

I soccorsi sono arrivati ​​alle 9:30 di martedì scorso (17 gennaio), ma la vittima non dava più segni di vita.

I vicini raccontano di un rapporto conflittuale tra padre e figlio, soprattutto quando entrambi consumavano bevande alcoliche e ricordano, inoltre, che in passato c'erano già stati interventi dei vigili del fuoco per atti violenti ai danni del padre da parte del figlio.