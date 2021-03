Padre uccide la figlia di 8 e viene condannato all'ergastolo: trovato morto in carcere

Aveva ucciso la figlia pugnalandola mentre lei gli chiedeva di non farle del male ed era stato condannato: ora William Billingham sarebbe stato assassinato in carcere. L'uomo, 58enne di Birmingham, nel Regno Unito, stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di sua figlia di appena 8 anni avvenuto nel suo bungalow a Brownhills, vicino a Walsall, nel gennaio 2018.

L'ex operaio aveva prima minacciato la moglie con un coltello, poi si è avventato sulla figlia e l'ha uccisa nonostante le disperate richieste della piccola di non farle del male. A scatenare la furia omicida sarebbe stata la gelosia nei confronti della ex: la donna aveva una nuova relazione sentimentale con un altro uomo ma il 58enne non riusciva ad accettare la sua nuova vita e per vendicarsi ha ucciso la loro bambina.

Secondo la stampa locale l'uomo è stato trovato morto in carcere accasciato sulla sedia nella sua cella all'HMP Birmingham. «In precedenza era stato trasferito in un'ala per detenuti anziani e fragili a causa della sua salute cagionevole».