Pakistan, esplode bomba in una moschea: 5 morti e 15 feriti

Venerdì 16 Agosto 2019, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 16:15

Almeno cinque persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite a causa di un' esplosione in una moschea nella località di Kuchlak, nella provincia del Belucistan, in. Secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta all'interno di una moschea situata nel villaggio di Kilay Qasim, nell'area di Kuchlak, a circa 25 chilometri da Quetta, capoluogo della provincia del Belucistan.L'esplosione è avvenuta durante la consueta preghiera del venerdì, a causa di una bomba artigianale piazzato sotto il pulpito della moschea, secondo quanto riferito dalla polizia. Fonti dei soccorsi «hanno confermato cinque morti» e 15 feriti. Alcuni sono stati trasferiti in un ospedale locale a Kuchlak, mentre i più gravi sono stati trasportati all'ospedale civile di Quetta. Si tratta della quarta esplosione nella città di Quetta nelle ultime quattro settimane. Una persona è stata uccisa, altre 10 sono rimaste ferite la scorsa settimana in un'esplosione avvenuta nell'area di Mission Road, a Quetta.