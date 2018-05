Venerdì 4 Maggio 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 10:50

Abu Mazen (83 anni) è stato confermato Presidente dello stato di Palestina e capo del Comitato esecutivo dell'Olp. Lo ha deciso, secondo i media locali, il Consiglio nazionale palestinese che non ha indicato per ora alcun vice di Abu Mazen. Cambiati anche alcuni componenti del Comitato esecutivo dell'Olp composto di 15 persone. Il Consiglio ha ribadito il rifiuto di ogni soluzione che non preveda la nascita dello stato entro i confini del '67 con Gerusalemme est capitale e il ritorno dei profughi.