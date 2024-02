Muore soffocata mentre mangia un panino con le patatine: choc in ospedale

Una morte choc per soffocamento: tragedia in un ospedale psichiatrico. I medici della struttura, nella quale la donna era ricoverata da un anno, sostengono che la donna stesse mangiando un panino con patatine quando si è soffocata ed è morta subito dopo. Sul caso è stata aperta un'inchiesta perché le autorità sostengono che alla paziente, il giorno della morte, siano stati somministrati più farmaci rispetto a quelli prescritti. La struttura psichiatrica, invece, ha dichiarato che la donna era loro paziente perché possibile rischio suicidio. Infatti, durante l'anno in cui era in osservazione, lei avrebbe cercato di togliersi la vita in più occasioni.

Domani si terrà l'ultima udienza dell'inchiesta.

Le dinamiche

Kirsty Thain, 36 anni, di Wakefield, nel Massachusetts, Stati Uniti, si è soffocata con una patatina fritta mentre mangiava un panino al Kendray Hospital, a Barnsley.

I fatti risalgono al luglio del 2020: la donna era stata considerata ad alto rischio a causa di precedenti tentativi di togliersi la vita e il personale aveva ricevuto istruzioni ben precise dai vertici dell'ospedale: dovevano controllarla ogni volta che consumava un pasto, per evitare che si soffocasse di proposito. Dopo la sua morte è stata aperta un'inchiesta. L'udienza si è tenuta ieri presso il Centro medico-legale di Sheffield.

L'udienza

Durante l'udienza i medici dell'ospedale psichiatrico hanno riferito che Kirsty Thain aveva provato a soffocarsi con il cibo due volte prima di morire. In entrambe le occasioni, la paziente era stata supervisionara da un membro del personale che era intervenuto per salvarle la vita, così come ha riportato il Daily Mail. Il giorno della sua morte, alla giuria è stato detto che «aveva cercato di nascondere parte di un hamburger vegetariano nei suoi vestiti e che aveva tentato di soffocarsi due volte prima di strozzarsi con il panino contenente delle patatine». Nonostante il personale dell'ospedale psichiatrico abbia cercato di rimuovere il cibo e di praticarle la rianimazione cardiopolmonare, i paramedici hanno dichiarato la morte della donna poco dopo. Secondo i medici, la paziente era stata coinvolta in 50 episodi diversi di autolesionismo.

I farmaci

Il sergente James Bailey, della polizia del South Yorkshire, ha dichiarato «che il giorno del decesso alla signora Thain erano stati somministrati erroneamente 125 mg di pregabalin, cinque volte la dose prescritta». Tra gli effetti collaterali del farmaco rientrano possibili pensieri suicidi. All'udienza, il medico responsabile della donna ha dichiarato che «i pensieri suicidi sono un effetto collaterale raro». Domani la prossuma udienza.