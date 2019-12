Papà cade dal tetto mentre mette le luci di Natale e muore sotto gli occhi del figlio

Voleva attaccare le luci di Natale, ma è morto dal tetto sotto gli occhi di suoi figlio. Felipe Gallegos, 39 anni, gestiva un'attività di pulizia delle finestre di famiglia e nel mese di dicembre lavorava anche come tuttofare per appendere le luci ai vicini. Era sul tetto di una casa a Rhome, in Texas, con sua moglie Alisha e il figlio diciassettenne Kaymin, quando è caduto a terra.

I suoi cari lo hanno trovato sul marciapiede mente chiedeva aiuto e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Portato in ospedale è emerso che aveva un brutto trauma cranico e un'emorragia cerebrale, una frattura toracica che ha dato complicazioni e ha costretto i medici ad un intervento di urgenza. Purtroppo però le sue condizioni erano troppo gravi e l'uomo non è riuscito a sopravvivere, come riporta anche il Mirror.

Sconvolta la famiglia, che ha visto morire il 39enne davanti ai loro occhi, proprio a pochi giorni dal Natale. L'attività di famiglia si basava principalmente su di lui, per queso un'amica ha avviato una raccolta fondi per sostenere i suoi cari in questi giorni.

