Usa, Pompeo contro il Vaticano: «Non rinnovi gli accordi con la Cina»

Gli Stati Uniti bacchettano Papa Francesco: «Il Partito Comunista Cinese arresta e spia i fedeli cattolici - afferma il segretario di Stato Mike Pompeo - se il Vaticano rinnovasse l'accordo con la Cina metterebbe in pericolo la sua autorità morale». Gli accordi a cui fa riferimento Pompeo sono quelli stipulati due anni fa tra la Santa Sede e il partito Comunista cinese nella speranza di aiutare i cattolici nel paese. «Ma l'abuso del Partito Comunista Cinese sui fedeli è solo peggiorato. Il Dipartimento di Stato è una voce forte per la libertà religiosa in Cina e nel mondo. Continueremo a farlo e a essere a fianco dei cattolici cinesi. Chiediamo al Vaticano di unirsi a noi», aggiunge Pompeo.

Papa Francesco: «Il lockdown è stato una esperienza di purificazione»

«I cattolici sono fra le voci più forti a Hong Kong per i diritti umani, inclusi Martin Lee e Jilly Lai. Pechino li ha arrestati, li ha spiati per il reato di promuovere la libertà. Il Vaticano dovrebbe stare con i cattolici e il popolo di Hong Kong», aggiunge Pompeo in una serie di tre tweet, ai quali allega anche un suo editoriale per First Things, rivista religiosa e conservatrice. Un editoriale nel quale afferma che la «storia ci insegna che i regimi totalitari possono solo sopravvivere nel buio e nel silenzio. Se il Partito Comunista Cinese» riuscisse ad «assoggettare la Chiesa Cattolica e le comunità di altre religioni, allora i regimi che disdegnano i diritti umani saranno rafforzati, e il costo per resistere alla tirannia da parte dei credenti salirà».

Catholics are among Hong Kong's strongest voice for human rights, including Martin Lee and @JimmyLaiApple. Beijing has arrested, spied on, and harassed them for the "crime" of promoting freedom. The Vatican should stand with fellow Catholics and the people of Hong Kong. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 19, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA