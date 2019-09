Papà picchia la figlia di un anno perché non sa camminare: individuato e arrestato grazie al video sui social

Dopo ore di ricerca in rete e richieste di punizione per l'uomo, quest'ultimo era apparso anche in un altro video per giustificarsi. Ha detto che voleva insegnare a sua figlia a camminare e ha definito "vecchio" il video in questione. Ha poi aggiunto che il contenuto è stato reso pubblico dalla moglie come atto di vendetta nei suoi confronti perché aveva lasciato la casa in cui vivevano insieme.

Domenica 29 Settembre 2019, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2019 15:35

In rete è diventato virale ildi un. L'uomo, Yousif Alqutai, è statodalle autorità dell'per aver maltrattato la bambina di un anno perché non ancora capace di camminare.Il video, che ha raggiunto una grandissima diffusione grazie alle condivisioni sui, ha suscitato l'indignazione di migliaia di utenti. Alcuni hanno addirittura taggato l'Unicef, l'organo delle Nazioni unite che si occupa dei problemi dei bambini.Anche l'attrice libaneseha pubblicato il video sottolineandone la brutalità: «Mi dispiace pubblicare scene così dolorose ma non ho potuto ignorare la crudeltà, la mancanza di umanità e la misericordia di questo video: chiediamo ai governi di mostrare solidarietà e di proteggere i bambini da queste azioni disgustose».Condivisioni e visualizzazioni a raffica, che hanno fatto scattare la caccia all'uomo, identificato in seguito come un palestinese che vive in Arabia Saudita, Yousif Alqutai, poi. Alcuni utenti hanno affermato addirittura di conoscerlo, evidenziando come si trattasse di una persona abbastanza "strana", considerata tale anche dai colleghi di lavoro.