Papà uccide la figlia di un anno, confessa e chiede di essere condannato: «Sono un mostro»

Leonardo Irving Daniel da Silva, 27 anni, è stato condannato a 31 anni di carcere per l'omicidio della figlia di 1 anno Nicolly Gabriel Daniel. Il delitto è avvenuto nel 2018. L'imputato è stato condannato a 31 anni, con il riconoscimento di quattro capi di accusa: l'omicidio e le varie aggravanti, motivo vile, futile, praticato in modo crudele e senza possibilità di difesa da parte della vittima. La pena è stata aumentata perché la vittima aveva meno di 14 anni e aggravato dal gradi di parentela, come previsto dal codice penale.



Come riporta g1, durante il processo, Leonardo Irving ha confessato nuovamente l'omicidio della figlia e ha detto di non ricordare i dettagli del crimine. L'imputato ha chiesto, poi, di essere condannato e rinviato in carcere.

Leonardo ha raccontato che il giorno del delitto teneva in braccio la figlia e con nell'altra mano un pugnale. Dopo di che, l'imputato ha affermato di non ricordare cosa sia successo.

Al momento dell'arresto, Leonardo ha detto di aver dato alla bambina sette pugnalate per «scaricare la furia che provava contro la sua ex moglie», la madre della bambina. «Ho chiesto a mia madre come ho fatto a fare del male a mia figlia. La sogno tra le braccia di mio nonno, che mi dice che mi perdona, ma io non mi perdonerò mai. Poi le mie mani appaiono coperte di sangue», ha detto.

L'uomo ha detto che l'unione con Amanda Kelly Barbosa, la madre della minore, è durata due anni e è finita dopo aver scoperto un tradimento da parte della sua ex compagna. L'imputato ha negato di aver intenzione di uccidere la sua ex moglie, ma aveva già minacciato di uccidere sua figlia, ha detto l'ex.

Amanda Kelly Barbosa, ex compagna di Leonardo, è stata la prima a testimoniare. Ha detto che Leonardo non era aggressivo, in generale, nella relazione. Tuttavia, con la separazione della coppia, l'ha aggredita e ha minacciato di uccidere sua figlia se non avesse ottenuto la custodia della figlia.

Al momento dell'arresto, secondo la Polizia Civile, avrebbe detto alla polizia di soffrire di problemi psichiatrici. Tuttavia, ciò non è stato dimostrato dalle indagini.