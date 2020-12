Calciatore si abbassa i pantaloncini per festeggiare un gol: scatta il provvedimento disciplinare

Polémica en Paraguay por la celebración de Raúl Bobadilla el delantero de Guaraní, se pide una sanción de oficio, ya se le abrió un expediente disciplinario. pic.twitter.com/1Nknn7wacR — ERNESTO Moreno Gamarra (@ermoga1971) December 29, 2020

La Federcalcio paraguaiana ha aperto un procedimento disciplinare contro Raúl Bobadilla, un giocatore argentino del club Guaraní, per aver festeggiato un gol con un gesto considerato osceno e controverso.

La scena in questione è avvenuta il 24 dicembre mentre Raúl Bobadilla festeggiava un gol che consacrava la vittoria del Guaraní sulla Libertad (3-1) nei quarti di finale della prima divisione del Paraguay. Bobadilla è stato il marcatore di uno dei gol e nel bel mezzo dell'eccitazione si è tolto la maglietta e si è abbassato i pantaloncini come mostrato dalle telecamere.

Sebbene non vi sia alcuna denuncia formale sul comportamento dell'attaccante, la scena è stata considerata offensiva dal tribunale disciplinare dell'APF, che ha deciso di aprire un procedimento disciplinare d'ufficio. «Raúl Bobadilla è stato informato e ha un periodo di tre giorni, come tutti gli altri, per esercitare il suo diritto di difesa», ha detto a ABC TV Raúl Prono, un membro di detta Corte.

A tal proposito, Bobadilla assicura che, sebbene sia stato un atto non intenzionale, si rammarica: «È stato un momento di euforia e chiedo scusa». Non è ancora chiaro se l'atleta verrà sospeso o riceverà un altro tipo di provvedimento disciplinare. In ogni caso, visti i tempi di attesa della sua difesa, Bobadilla può continuare a giocare la finale del torneo.

