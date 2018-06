Paraguay, giovane assiste accidentalmente alla sua veglia funebre

Venerdì 22 Giugno 2018, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 16:33

In Paraguay, un giovane è stato vittima di una terribile sorpresa. Tornando a casa, infatti, ha trovato tutta la sua famiglia raccolta in una veglia funebre in suo onore.Come racconta Associated Press, il 14 giugno Juan Ramón Alfonso Penayo, 20 anni, è uscito dalla sua abitazione dove vive con i genitori, ubicata alla periferia della città di Pedro Juan Caballero, senza dare più sue notizie.Negli stessi giorni in cui Juan Ramòn era dato per disperso, la polizia ha trovato un corpo carbonizzato e lo ha consegnato alla famiglia di Juan Ramòn, credendo che si trattasse del ragazzo scomparso.